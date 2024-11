Die Präsidentschaftswahlen in den USA sind früher als erwartet zu einem eindeutigen Ergebnis gekommen. Bundeskanzler Scholz hat Donald Trump wie auch viele andere westliche Staats- und Regierungschefs zu dessen Wahlsieg gratuliert und die Wichtigkeit einer erfolgreichen Zusammenarbeit zum Wohle der Bürger betont. Ein Sieg Trumps war gerade in den vergangenen Monaten Gegenstand vielfacher Befürchtungen. Aber haben wir uns mit der notwendigen langen Hand auf diese im Raum stehende Möglichkeit bereits eingestellt? Oder waren wir überhaupt wirklich auch auf einen Amtsantritt von Harris und damit möglicherweise zusammenhängende Änderungen der US Außenpolitik vorbereitet?

In den Jahren nach dem Kalten Krieg haben wir es uns in Europa in der transatlantischen Hängematte bequem gemacht. Wir waren bereit, eine Stellung als verteidigungspolitischer Juniorpartner der USA zu akzeptieren, haben die sogenannte „Friedensdividende“ kassiert, ohne uns hinreichend klar darüber zu werden, welche Risiken mit der westlichen Politik verbunden sind. So wurde und wird beispielsweise die Nato-Erweiterung, die gerade von Russland als provozierend empfunden wird, weitgehend ohne notwendige sicherheitspolitische Abfederung verfolgt. Oder auch die Kündigung der für Europa und die strategische Stabilität wichtigen Rüstungskontrollabkommen durch die USA wurde einfach hingenommen. Jetzt wird fälschlicherweise argumentiert, dass Russland und seine vertraglichen Verletzungen hierfür verantwortlich sind, und es wird dabei unterschlagen, dass gerade die Präsidenten Bush jr., aber auch Trump die Rüstungskontrolle generell als Einschränkung der von ihnen so gesehenen verbliebenen letzten Supermacht USA und als Hindernis für die militärische Einhegung der aufsteigenden Großmacht China sahen. Dies hat dann diese beiden US-Präsidenten veranlasst, die Rüstungskontrollvereinbarungen – auch solche, die die strategische Stabilität zwischen den USA und Russland festschrieben – zu kündigen.

Es geht um die Stärkung des europäischen Pfeilers der Nato

Und selbst nach der erklärten „Zeitenwende“ 2022 hat zumindest Deutschland keine wirklich einschneidende neue Prioritätensetzung in seiner Politik vollzogen. Zwar wurden 100 Milliarden Euro als „Sondervermögen“ für die Bundeswehr beschlossen. Aber letztlich ist es erst in diesem Jahr erstmals seit 1992 gelungen, einen Anteil der Verteidigungsausgaben am BIP von 2,1 Prozent zu verausgaben; damit wird die Nato-Vorgabe gerade so erfüllt. Aber die notwendigen Vorkehrungen für eine nachhaltige Verteidigungsfähigkeit sind ausgeblieben, was sich auch an der weiterhin für die Schaffung eines erforderlichen Reservepotentials unterlassenen entschlossenen Wiedereinführung der Wehrpflicht wie auch der bisher ausbleibenden Wiederauffüllung der Bestände an Munition und Gerät ablesen lässt. Nach Verausgabung der 100 Milliarden in den nächsten circa zwei Jahren wird absehbar dann eine deutliche Aufstockung des Verteidigungshaushalts auf Deutschland zukommen, will es allein die Nato-Vorgabe einhalten. Dafür gibt es jedoch noch keine konkreten Planungen, wie dies unter der Wahrung von Haushaltsdisziplin und der sonstigen Ausgabenvorhaben möglich sein wird.

Die Haltung der Bundesregierung steht in deutlichem Gegensatz zur Haltung Polens, das klar auf Aufrüstung setzt, mehr als die Hälfte seines Verteidigungshaushalts für Rüstungsgüter verwendet, in diesem Jahr bereits 3,8 Prozent seines BIP für Verteidigung ausgegeben hat und den Anteil am BIP im nächsten Jahr auf 4,7 Prozent erhöhen will.

Aufgrund der geschilderten Lage lässt sich argumentieren, dass die „Zeitenwende“ in der Politik Deutschlands nicht angekommen zu sein scheint; gerade auch die aktuelle Debatte zur Wirtschaftslage zeigt, dass die Ampel-Parteien ideologisch auch auf die Befriedigung der Interessen ihrer jeweiligen Kernklientel in anderen Bereichen als der äußeren Sicherheit ausgerichtet sind. Dies führt angesichts der bestehenden Unterschiede zwischen den Parteien leider zu unguten Kompromissen, die man dann eloquent als angemessen zu verteidigen sucht, von denen aber falsche Signale sowohl in Richtung Russland als auch der EU ausgehen. Und wenn man gerade so eben die Vorgabe der Nato zu erfüllen vermag und die Ausgaben sich nicht an den beträchtlichen militärischen Kapazitäts- und Fähigkeitslücken der Bundeswehr orientieren, kann man in der EU wohl kaum eine herausgehobene Führungsrolle in der Verteidigungspolitik für sich reklamieren.

Hinzu kommt noch, dass das Verhältnis zu Frankreich, mit dem Deutschland zuvor eine Führungsrolle in der EU sichergestellt hat, nicht besonders einvernehmlich ist und Deutschland auf das von Macron seit 2017 verfolgte Projekt der Schaffung einer strategischen Autonomie der EU, die gerade auch die verteidigungspolitische Integration beinhalten muss, in der Substanz nicht eingegangen ist. Dabei ist dieses in der jetzigen Situation bei der Verfolgung des Ziels der Souveränität und Selbstbehauptung der EU in einer sich verändernden Welt von großer Bedeutung. Leider kommt die in einem Telefonat von Scholz mit Macron als Reaktion auf die US-Wahl verabredete engere Zusammenarbeit zur Erreichung eines geeinteren und stärkeren Europas sehr spät. Damit dies klar ist: Es geht hier nicht um die Kappung der transatlantischen Beziehungen, sondern vielmehr um die Stärkung des europäischen Pfeilers der Nato und eine Beziehung auf Augenhöhe mit dem transatlantischen Partner USA.

Harris hätte die Forderung erhoben, dass Europa mehr Unterstützung für die Ukraine leistet

Dies ist ein zentrales Anliegen und hätte es auch schon seit längerem sein müssen. Biden war sicherlich einer der letzten großen „Transatlantiker“ in den USA. Insofern hätten wir auch mit einem Wahlsieg von Kamala Harris vor einer Wende gestanden. Unabhängig von der zentralen Frage, ob der US-Kongress weitere Hilfen für die Ukraine billigen würde, hätte man bei Harris von Forderungen ausgehen müssen, dass Europa mehr Unterstützung für die Ukraine leistet. Auch bei ihr hätte eine Art Generationenwechsel im Weißen Haus stattgefunden, bei dem nicht mehr die intime Kenntnis der Entwicklung des Kalten Kriegs vorausgesetzt werden kann.

Was Trump nach seinem Wahlsieg tun wird, ist wenig vorhersehbar. Seine Sprunghaftigkeit und Unberechenbarkeit, sein nationalistisches, fast schon isolationistisch anmutendes transaktionales Denken in auf nationalen ökonomischen Vorteil orientierten Kategorien sowie seine Beeinflussbarkeit durch Lob und Schmeichelei mögen sprichwörtlich sein. Gerade auch bei näherer Betrachtung seiner ersten Amtszeit wird die chaotische Art seiner außenpolitischen Amtsführung deutlich. Bekannt sind seine Vorbehalte gegen die Nato, bei der er die USA in der Rolle des Zahlers sieht und zu wenig Engagement der europäischen Allianzmitglieder beklagt. Allerdings könnte sich aufgrund seiner transaktionalen Art seine Einschätzung bei konsequenter Stärkung der europäischen Verteidigungsanstrengungen ändern; dann wäre auch nicht mehr auszuschließen, dass neue US-Forderungen nach Unterstützung in Asien auf die europäischen Partner zukommen. Gerade hier wäre nicht einfaches Mitmachen, sondern selbstbewusste Orientierung an der eigenen Interessenlage der Europäer gefragt. Dies gilt schon angesichts der Disposition Trumps, der die europäischen Allianzmitglieder weniger als Partner denn als hörige Mitglieder einer von ihm geleiteten Allianz oder als wirtschaftliche Konkurrenten sieht, die seinem Ziel des „Making America Great Again“ im Wege stehen könnten. Letzteres gilt besonders für Deutschland.

Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang auch, dass Trump kürzlich das Wort „Zölle“ als schönstes Wort im Wörterbuch bezeichnete; es sei noch schöner als das Wort Liebe. Dies wie auch der Wunsch, dass deutsche Autokonzerne zu amerikanischen würden, zeigt seine stark ausgeprägte protektionistische Ader, die mit der ökonomischen Lehre wenig gemein hat, eine Reihe von Konflikten nach sich ziehen und letztlich wenig erfolgversprechend sein würde.

Es war ein Fehler, dass Europa allzu einseitig auf die militärische Karte gesetzt hat

Sicherlich wird Trump gleich zu Beginn einer Amtszeit versuchen, einen „Deal“ mit Putin zur Beendigung des Kriegs in der Ukraine auszuhandeln, um einen sichtbaren Erfolg zu erzielen; dabei könnte es sein, dass dieser Deal nicht der beste ist und die Ukraine bei Androhung völliger Streichung der US-Unterstützung dazu gezwungen sein könnte, ihn anzunehmen. Für die Europäer als Juniorpartner der USA dürfte es angesichts der Unmöglichkeit, eine ausreichende militärische Unterstützung für die Ukraine zu gewährleisten, möglicherweise unumgänglich sein, diesen Deal nolens volens zu akzeptieren.

Ohnehin war es ein Fehler, dass Europa allzu einseitig auf die militärische Karte gesetzt und nicht einmal die Möglichkeit der Erzielung eines realistischen Kompromisses unter Beteiligung der USA wie auch Chinas und wichtiger Partner des globalen Südens zumindest ernsthaft ausgelotet hat. Ein solcher diplomatisch zu verfolgender Kompromiss sollte in jedem Fall die Souveränität und wirtschaftliche Lebensfähigkeit des ukrainischen Staates in gesicherten Grenzen zum Ziele haben. Die schlichte Negierung der russischen Verhandlungsbereitschaft ist faktisch nicht nachvollziehbar. Natürlich wäre es nur rechtens, dass Russland, das den völkerrechtswidrigen Angriffskrieg begonnen hat, alle besetzen Gebiete wieder räumen müsste und die Ukraine wieder die ursprünglichen Grenzen von 1991 einnehmen könnte. Dieses Ziel ist jedoch militärisch nicht erreichbar. Aber auch Russland wird seine ursprünglich erklärten Kriegsziele nicht erreichen können. Zudem wäre es wenig moralisch, sähe man der Fortsetzung des brutalen Abnutzungskrieges mit inzwischen vermutlich zusammen über einer Million Toten auf beiden Seiten einfach so zu. Zudem kann nicht argumentiert werden, die ukrainischen Soldaten kämpften für unsere eigene Sicherheit. Dies wäre zynisch und widerspräche auch den Tatsachen: Russland hat schon größte Schwierigkeiten, die Ukraine in einem konventionellen Krieg zu besiegen. Wie erst sähe es gegen die europäischen Nato-Länder aus, die auf dem Papier über deutlich mehr Soldaten und erheblich mehr einsetzbare Waffensysteme verfügen?

Das bringt uns zum Ausgangspunkt zurück. Angesichts der neuen Weltordnung, bei der wir nach dem Wechsel im Weißen Haus nicht mehr mit einem automatischen Schutz durch die USA rechnen können bzw. mehr Forderungen nach sicherheitspolitischem Engagement auf unseren Kontinent auf uns zukommen werden, kommt der Verteidigungsintegration in der EU größte Bedeutung zu, um mit Selbstbewusstsein und Konsequenz den europäischen Pfeiler der Nato zu stärken, aus der Rolle des sicherheitspolitischen Juniorpartners der USA herauszukommen, unsere eigenen Interessen in einem veränderten Umfeld verfolgen zu können sowie die europäische Verteidigung effektiv gestalten und die Ausgaben dafür im Zaum halten zu können. Leider gibt es dazu in der EU oder in Deutschland keine Vorbereitung auf den Washingtoner Regierungswechsel. Es fehlt an politischer Führung, die am besten und ohne konfrontativ gegen Russland gerichtetem „Schaum vor dem Mund“ durch Deutschland in enger Abstimmung mit Frankreich geleistet werden könnte. Stattdessen gibt es noch den „postheroischen“ Reflex, es sich in der „transatlantischen Hängematte“ bequem einzurichten. Diese Möglichkeit besteht jedoch nicht.