So erreichen Sie Ilgin Seren Evisen:

Ilgin Seren Evisen schreibt als freiberufliche Journalistin über die politischen Entwicklungen in der Türkei und im Nahen Osten sowie über tagesaktuelle Politik in Deutschland.

Nach dem Angriff der Hamas auf israelische Zivilisten fordern Kritiker und nicht zuletzt die israelische Regierung ein Ende der europäischen Hilfszahlungen an Palästinenser. Während EU-Staaten wie Belgien bei einem Stopp der Hilfszahlungen eine humanitäre Katastrophe in der Region befürchten, mehren sich kritische Stimmen in Deutschland, die vor einer Zweckentfremdung der geleisteten Gelder durch die Hamas warnen.

Der Bundestagsabgeordnete Dr. Christoph Hoffmann (FDP) arbeitete von 2007 bis zu seiner Wahl in den Bundestag 2017 als Bürgermeister der Gemeinde Bad Bellingen und ist amtierender Vorsitzender des Ausschusses für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung.