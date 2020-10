So erreichen Sie Alexander Marguier:

Die Nachricht kam in den frühen Morgenstunden des 2. Oktober: Donald Trump und seine Frau Melania sind positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Damit hat die Pandemie nicht nur den innersten Machtzirkel im Weißen Haus erreicht – betroffen sind jetzt auch der Präsident und die First Lady selbst. Beiden gehe es soweit gut, ließ deren Leibarzt verlauten, sie würden von nun an eine Quarantäne auf unbestimmte Zeit antreten. Trump werde seine Amtsgeschäfte wie gewohnt weiterführen; die Öffentlichkeit werde über den gesundheitlichen Zustand des Präsidenten auf dem Laufenden gehalten. Schon kurze Zeit später trafen Genesungswünsche von Regierungschefs aus aller Welt ein. Auch die Bundeskanzlerin übermittelte Donald und Melania Trump „all meine guten Wünsche“, verbunden mit der Hoffnung, „dass sie ihre Corona-Infektion gut überstehen und bald wieder ganz gesund sind“.

Der Fall Hicks Trump hatte sein Corona-Testergebnis erhalten, nachdem einen Tag zuvor bei seiner engen Beraterin Hope Hicks eine Infektion mit dem Virus festgestellt worden war. Das ist insofern politisch relevant, als der Postiv-Test von Hicks einigen Mitarbeitern im Weißen Haus offenbar bekannt war, der Präsident am selben Tag jedoch noch nach New Jersey reiste, um dort Spender und Fundraiser für seinen Wahlkampf zu treffen. Auch hatte die Pressesprecherin des Weißen Hauses, Kayleigh McEnany, am Donnerstag noch eine Pressekonferenz abgehalten, ohne den Fall Hicks zu erwähnen und ohne während des Briefings eine Atemschutzmaske zu tragen.

