Einverständniserklärung Ich stimme zu, dass Cicero mich per E-Mail kontaktiert, um mir Nachrichten, Updates und Informationen für Marketingzwecke zuzusenden.

So erreichen Sie Ronny Blaschke:

Im Juli 2023 sorgt ein Foto in einem Fitnessstudio für Aufregung. Darauf zu sehen ist der ehemalige deutsche Fußballnationalspieler Mesut Özil mit einem Trainingspartner. Özil lächelt, hebt sein T-Shirt hoch und gibt den Blick auf eine Tätowierung frei. Auf seiner Brust sind drei Halbmonde und ein heulender Wolf abgebildet. Es ist die Symbolik der Grauen Wölfe, einer ultranationalistischen türkischen Bewegung, die auch in etlichen europäischen Staaten verwurzelt ist. Mit ihren 18.000 Anhängern gilt sie in Deutschland als größtes rechtsextremes Netzwerk überhaupt.

„Viele Menschen haben erst durch Özil von den Grauen Wölfen erfahren“, sagt Burak Yilmaz. Der Pädagoge erforscht die Ideologie der Grauen Wölfe, ihre Gewaltbereitschaft und Drohungen gegen jene Gruppen, die nicht das Streben nach einem großtürkischen Reich unterstützen. „Der Fußball in Deutschland ist seit Jahrzehnten eine Rekrutierungsplattform für die Grauen Wölfe. Ich gehe davon aus, dass sie diesen Sommer intensiv nutzen werden.“