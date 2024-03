Der internationale Einfluss der Europäischen Union liegt weit unter ihrem wirtschaftlichen Gewicht. Das hängt damit zusammen, dass es in zentralen außen- und sicherheitspolitischen Fragen keinen Konsens gibt und die einzelnen Staaten deshalb für sich und damit ohne nennenswerte Folgen in der internationalen Diplomatie unterwegs sind. Dieser Zustand wurde in das Bild vom wirtschaftlichen Riesen und politischen Zwerg gefasst und er dauert weiterhin an.

Die EU hat im Februar 2022, als Russlands Invasion die gesamte Ukraine einnehmen wollte, keinen Schrecken erfahren, der sie zur Handlungsfähigkeit trieb. Der Krieg in Gaza wird von den EU-Staaten derart unterschiedlich bewertet, dass nicht einmal eine gemeinsame Sprache gefunden wurde.