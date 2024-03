Herr Thiele, Bundeskanzler Olaf Scholz erteilte der Lieferung des Marschflugkörper Taurus an die Ukraine in dieser Woche eine Absage. Was glauben Sie, warum hat sich Scholz dagegen entschieden? War es die Angst vor einer Ausweitung des Krieges, oder waren es doch eher innenpolitische Erwägungen?