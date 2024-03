Nico Lange ist Senior Fellow bei der Münchner Sicherheitskonferenz und Senior Fellow bei Center for European Policy Analysis in Washington D.C. Er leitete von 2019-2022 den Leitungsstab des Bundesministeriums der Verteidigung. Lange lehrt am Lehrstuhl für Militärgeschichte der Universität Potsdam und an der Hertie School of Governance.

Herr Lange, Bundeskanzler Olaf Scholz hat sein Nein zur Lieferung der Taurus-Marschflugkörper an die Ukraine in der Kanzlerbefragung am Mittwoch bekräftigt. Was, denken Sie, ist der Grund für seine Haltung?