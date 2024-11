Für die deutsche strategic community, die sich mehrheitlich frühzeitig hinter den Überlebenskampf der Ukraine gestellt hatte, ist diese Entwicklung ein schwerer Schlag, markiert sie doch das Scheitern ihres zentralen Narrativs. Lange – zu lange – hatte man innerhalb dieser heterogenen Gruppe aus Think-Tankern, Politikern und Journalisten die Auffassung vertreten, dass ein Kompromissfrieden, bei dem die Ukraine die von Russland besetzten Gebiete an Moskau abtreten würde, politisch wie moralisch unannehmbar sei. Politisch, weil damit der Aggressor Russland belohnt würde, was ihn nur noch in seiner Absicht bestärken werde, die Rekonstitution des einstigen russischen Imperiums durch weitere Waffengänge voranzutreiben. Moralisch, weil die Qualen, die die Menschen in den von Russland besetzten Gebieten zu erdulden hätten, es nicht zuließen, sie einfach ihrem Schicksal zu überlassen.