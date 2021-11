So erreichen Sie Mareike Enghusen:

Erst zwei Monate ist es her, da erreichten die täglichen Corona-Fallzahlen in Israel zuvor unbekannte Höhen: Über 11.000 neue Fälle verzeichnete das Neun-Millionen-Einwohnerland an einem einzigen Tag. Zum wiederholten Male beschloss die Regierung strengere Einschränkungen, Ministerpräsident Naftali Bennett drohte gar mit einem neuen Lockdown, einer Maßnahme, die seiner eigenen Einschätzung nach das Land „zerstören“ würde.

Nur einige Wochen später sieht die Lage gänzlich anders aus. Nur noch ein paar Hundert Neuinfektionen pro Tag gab es zuletzt, von Ausgangssperren spricht niemand mehr. Am Dienstag verkündete Bennett gemeinsam mit dem Gesundheitsminister Nitzan Horowitz eine Lockerung der bisherigen Maßnahmen: Auf Konzerten und Sportveranstaltungen im Freien dürfen sich ab jetzt bis zu Tausend Menschen versammeln, und zwar maskenlos und ohne Impfpass, den sogenannten Grünen Pass. Für kulturelle oder religiöse Anlässe in Innenräumen dürfen sich ohne Grünen Pass nun bis zu Hundert Menschen treffen. „Wir werden weiterhin vorsichtig sein“, sagte Bennett bei der Verkündung der Lockerungen, „da es im Ausland, vor allem in Europa, derzeit eine Corona-Welle von beispiellosem Ausmaß gibt.“