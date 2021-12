Doch der breite Konsens, der dort in Experten- und Regierungskreisen bei vergangenen Impfrunden herrschte, ist verflogen. Während manche Politiker und Mediziner die vierte Dosis so schnell wie möglich verimpfen wollen, darunter Ministerpräsident Naftali Bennett, mahnen andere zur Vorsicht. Die Folgen machen sich in der Öffentlichkeit bemerkbar: Anders als bei früheren Impfkampagnen, bei denen die Entscheidungsträger klare, einheitliche Ansagen machten, senden sie derzeit widersprüchliche Botschaften an eine Gesellschaft, in der sich ohnehin erste Anzeichen von Impfmüdigkeit breitmachen.