China ist immer für gruselige Schlagzeilen gut. Besonders nachdem dort das Ende der „Nullcovid-Politik“ erklärt wurde. Am 6. Dezember hatte ich meinen letzten „grünen Code“, nach einem der manchmal täglich verlangten PCR-Tests. Neun Monate habe ich unter Maßnahmen-Bedingungen in Südchina gelebt. Aufatmen! Zuerst wurde die Testpflicht im Inneren aufgehoben, dann die Quarantänepflicht für Einreisende. Ich landete für den Weihnachtsurlaub am 16. Dezember in Berlin. Die Aussicht auf eine normale Rückreise im Februar ist eine riesige Erleichterung: endlich Normalität! Auch die deutsche und internationale Presse überschlägt sich seitdem mit Bekundungen. Allerdings nicht mit solchen der Sympathie, Anteilnahme und Solidarität mit den leidgeprüften Chinesen.

Stattdessen Skandale: Wieder sehen wir volle Leichensäcke, wie Maden, mal weiß mal sterilblau, in Sammelstellen aufgetürmt. Wieder lesen wir von Zahlen außerhalb unserer Vorstellungskraft und Hochrechnungen, die Katastrophen modellieren. Wieder hören wir von schwindelerregender Ausbreitung einer neuen Subvariante. Wieder wird uns versichert, es bestehe Anlass zur Sorge. Die FAZ verlangt „gesundheitspolitischen Druck“ gegen „epidemiologischen Pragmatismus“. Eine entschlossene Volte: Biopolitik gegen Pragmatismus! Gilt das nur für China? Oder auch für die USA oder Großbritannien, wo das Virus in versagenden Gesundheitssystemen nicht weniger freudig mutiert, dafür aber kaum kontrolliert wird?