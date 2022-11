Andrzej Rybak, geboren 1958 in Warschau, ist Journalist und lebt in Hamburg. Er arbeitete mehrere Jahre als Redakteur und Reporter für Die Woche, den Spiegel und die Financial Times Deutschland, berichtete als Korrespondent aus Moskau und Warschau. Heute schreibt er als Autor vor allem über Lateinamerika und Afrika u.a. für Die Zeit, Focus und Capital.

Brasilien brennt. Seit dem Wahlsieg des Herausforderers Luis Inácio Lula da Silva bei den Präsidentschaftswahlen am Sonntag errichten fanatische Bolsonaro-Anhänger und rechtsradikale Lastwagenfahrer im ganzen Land Straßenblockaden und zünden Reifen an. Tausende Autos bleiben im Stau stecken, an manchen Ort fehlen bereits Treibstoff und Lebensmittel. Fabriken müssen den Betrieb einstellen, weil Rohstoffe und Komponenten fehlen. In manchen Städten protestieren Bolsonaristas vor den Stützpunkten und Kasernen des Militärs. Sie fordern die Soldaten auf, gegen den demokratisch gewählten Präsidenten Lula zu putschen und – unter der Führung von Bolsonaro selbstverständlich – die Macht zu übernehmen.

Die Lage droht, jederzeit zu eskalieren. Bei einer Straßensperre versuchte ein Autofahrer, die Blockade zu überwinden – zehn Menschen wurden verletzt. Die Polizei wurde vom Obersten Gericht angewiesen, die illegalen Blockaden aufzulösen – sie muss dabei immer wieder Tränengas einsetzen. Bis Mittwochabend habe Polizeibeamte in 23 Bundesstaaten über 600 Straßensperren aufgelöst – und Strafen im Wert von über 3 Millionen Euro gegen die Blockierer verhängt. Doch auch am Donnerstagmorgen waren manche Straßen immer noch unpassierbar.