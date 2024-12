In einer Ecke ihres Büros stehen mehrere Paar High Heels, die Beate Meinl-Reisinger jederzeit gegen die flachen Stiefel, die sie gerade trägt, auswechseln kann. Die Parteichefin der Neos – Das Neue Österreich ist vorbereitet. Und sie ist bereit. Bereit zu regieren. Tatsächlich war die erst 2012 gegründete liberale Partei noch nie so nahe dran, an der Macht im Bund teilhaben zu können. Die Nationalratswahl in Österreich Ende September 2024 stellte alles bisher Dagewesene auf den Kopf: Erstmals erreichte die rechte FPÖ den ersten Platz, mit ihr will aber niemand eine Zusammenarbeit eingehen – daher erhielt die zweitplatzierte ÖVP den Regierungsbildungsauftrag.

Die beiden ehemaligen Großparteien ÖVP und SPÖ sind zu mittlerer Bedeutung geschrumpft und hätten zusammen nur noch die hauchdünne Mehrheit von einem Mandat. Realpolitisch also unmöglich, daher braucht es einen dritten Partner. Noch- und vielleicht auch Weiter-Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) hat eine erneute Koalition, in der die bisherige grüne Umwelt- und Klimaschutzministerin Leonore Gewessler vertreten ist, ausgeschlossen. Diese jedoch ist das Aushängeschild der Ökos, sie hat bei der Wahl die meisten Vorzugsstimmen der grünen Wählerinnen und Wähler erhalten. Und sie wird als künftige Parteichefin gehandelt. Die Grünen werden also einen Teufel tun, sich von Gewessler abzuwenden. Bleibt daher für ÖVP und SPÖ nur Neos.