Zehnmal so viele Stimmen

Würde Deutschland mit 82 Millionen Einwohnern einen ähnlichen Abgeordnetenschlüssel wie Luxemburg haben, müssten wir 820 Abgeordnete ins EU-Parlament wählen. Hätte Luxemburg hingegen den gleichen Schlüssel wie Deutschland, käme es knapp auf einen Abgeordneten. Die Stimme eines Luxemburgers zählt also fast zehnmal so viel wie die eines Deutschen. Es handelt sich also in vielerlei Hinsicht um ein besonderes und ganz besonders privilegiertes Land.