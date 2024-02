Doch der eingangs geschriebene Satz über Deutschlands Regierungschef stammt eben weder von ganz links noch von ganz rechts außen und auch nicht von überambitionierten Regierungskritikern aus den Reihen unliebsamer Medien. Sondern er ist die präzise Zusammenfassung dessen, was ein Parlamentsabgeordneter der Grünen am Dienstagabend im „heute journal“ live in die Kamera sprach.