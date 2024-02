Ghayour wandte sich bei der Suche nach erfahrenen Lehrern auf Instagram an ihre Community. Der Hilferuf breitete sich rasend schnell aus, und Hunderte Freiwillige meldeten sich in wenigen Tagen bei ihr. Die Herat Online School für afghanische Mädchen war geboren. Über Telegram und Skype konnten seither 3300 Schülerinnen in 84 unterschiedlichen Fächern wie Mathematik, kreatives Schreiben und Englisch unterrichtet werden. „Es berührt mich jeden Tag, sehen zu können, mit welcher Leidenschaft die Mädchen an den digitalen Klassen teilnehmen“, erzählt Ghayour sichtlich stolz. Seit wenigen Monaten bietet die Herat Online School den Mädchen auch Präsenzunterricht in fünf versteckten Schulen in Afghanistan an.