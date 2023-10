Seit rund 25 Jahren ist Mohammadi politisch aktiv für die Rechte von Frauen im Iran. Ende 2022, während der landesweiten Proteste gegen Irans Mullah-Herrschaft, brachte sie einen Bericht ans Licht, der mutmaßliche Folter an zahlreichen Frauen in einem Hochsicherheitsgefängnis aufdeckte. Insgesamt 13 Mal sei sie festgenommen und 5 Mal verurteilt worden, die Strafen beliefen sich auf zusammengenommen 31 Jahre Gefängnis und 154 Peitschenhiebe, listet das Nobelpreiskomitee in Oslo auf. Der Preis geht also an eine Frau, die tatsächlich das ist, was sich viele Politiker gerne selbst zuschreiben, ohne es je unter Beweis stellen zu müssen, nämlich: mutig.