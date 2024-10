Der Niedergang der deutschen Industrie

Besonders traurig macht die Tatsache, dass der Niedergang der deutschen Industrie nicht die Folge von externen Veränderungen ist, sondern die direkte Folge einer bewussten Politik. Unsere Politiker haben gewusst, was sie tun. Schon im Juni 2017 hat die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel bei einem Treffen des Europäischen Rates erklärt, dass sie „schwarzsieht“ für die deutsche Automobilindustrie. Man müsse, so die Kanzlerin, „die Umstrukturierung unserer Autoindustrie in den kommenden Jahren begleiten und kompensieren“.