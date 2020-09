Der Wirecard-Skandal ist offenbar um ein brisantes Kapitel reicher. Das legt eine investigative Recherche der britischen Financial Times nahe. Laut dem Bericht sollen die langjährigen Wirtschaftsprüfer von EY bereits im Jahr 2016 von einem eigenen Mitarbeiter gewarnt worden sein. Ein leitender Mitarbeiter von Wirecard soll demnach möglicherweise Betrug begangen haben und ein weiterer Mitarbeiter soll versucht haben, einen der Wirtschaftsprüfer zu bestechen.

Noch vor wenigen Wochen hatte der Vorsitzende für globale Angelegenheiten von EY, Carmine Di Sibio, „sein Bedauern“ darüber ausgedrückt, dass der Betrug „nicht früher aufgedeck“ worden sei. EY sei aber ja letztendlich „erfolgreich bei der Aufdeckung des Betrugs“ gewesen.

Zutage treten diese Erkenntnisse ausgerechnet aus einem bislang unveröffentlichten „Info-Addendum“ zur Sonderprüfung des EY-Wettbewerbers, der Unternehmensberatung KPMG. Der schon im April veröffentlichte Hauptbericht von KMPG war der Beginn des Untergangs von Wirecard. Das Addendum, so die Financial Times, lese sich so, als komme es einer vernichtenden Anklage gegen EY gleich.

Laut dem KPMG-Addendumg soll der nicht genannte EY-Informant 2016 einen Brief an den Hauptsitz von EY Deutschland in Stuttgart gesandt haben. Darin soll zwar nicht das gesamte Ausmaß des globalen Wirecard-Betrugs benannt worden sein. Aber dennoch genug, um mehr als misstrauisch zu werden. Wirecard hatte damals für 340 Millionen Euro die drei Zahlungsdienstleister Hermes i Tickets, GI Technology und Star Global einem undurchsichtigen Unternehmen auf Mauritius mit dem Namen Emerging Market Investment Fund 1A (EMIF 1A gekauft. Laut dem EY-Whistleblower sollen „leitende Angestellte von Wirecard Deutschland“ direkt oder indirekt Anteile an EMIF 1A gehalten haben und daher in einen Interessenkonflikt verwickelt gewesen sein.

Ferner sollen leitende Wirecard-Manager den Betriebsgewinn von indischen Unternehmen künstlich in die Höhe getrieben zu haben, um wiederum den Kaufpreis, der teils an zukünftige Gewinne gekoppelt war, in die Höhe zu treiben. Zudem soll ein Wirecard-Manager, der eine leitende Position bei Hermes innehatte, einem lokalen EY-Mitarbeiter eine „persönliche Entschädigung“ angeboten haben, wenn der Wirtschaftsprüfer sich bereit erklärte, manipulierte Verkaufszahlen zu unterschreiben.

Dass ausgrechnet ein eigener EY-Mitarbeiter verdächtige Aktivitäten bei Wirecard vier Jahre vor der Implostion in Teilen aufgedeckt haben soll, dürfte den Druck auf die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft extrem erhöhen. Die Firma wird derzeit ohnehin EY von der deutschen Wirtschaftsprüfungsaufsichtsbehörde Apas untersucht. Für Wirecard-Investoren, die Milliarden Euro verloren haben, dürfte das ebenfalls eine interessante Neuigkeit sein. Der Ball scheint demnach nicht mehr nur beim Finanzminister Olaf Scholz liegen, sondern nun explizit auch wieder beim Wirtschaftsminster Peter Altmaier.

Hier geht es zu dem Enthüllungsartikel der Financial Times (englisch)