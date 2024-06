Einverständniserklärung Ich stimme zu, dass Cicero mich per E-Mail kontaktiert, um mir Nachrichten, Updates und Informationen für Marketingzwecke zuzusenden.

Als William Lai noch im Wahlkampf steckte, trat er oft in einer Baseballjacke auf. Das Bild, das der studierte Arzt im baseballbegeisterten Taiwan wohl von sich zeichnen wollte: Er kann das, was auf ihn geworfen wird, weit und gezielt wegschlagen. Er schlägt Homeruns, durch die seine Mitspieler wichtige Punkte sammeln – und Taiwan am Ende als Sieger dasteht.

Seit Ende Mai ist William Lai, der bei der Wahl im Januar komfortabel überlegen war, Präsident von Taiwan. Der vorherige Vizepräsident hat die Geschäfte seiner Parteikollegin Tsai Ing-wen übernommen, die nach zwei Legislaturperioden nicht mehr antreten durfte. Deren chinaskeptische Demokratische Fortschrittspartei (DPP) regiert nun zum dritten Mal in Folge.