In diesen Tagen halten neben der allgemeinen Politik auch Nachrichten aus der Wirtschaft die Öffentlichkeit in Atem. Volkswagen (VW) bereitet Sorgen. Fehlende Milliarden, möglicher Arbeitsplatzabbau, sogar Werksschließungen stehen auf der Tagesordnung. VW ist nicht nur mit rund 300.000 Beschäftigten der fünftgrößte Arbeitgeber in Deutschland, sondern auch einer der wichtigsten Auftraggeber für den deutschen Mittelstand. Das ist gewichtiger als die Krise einer Schiffswerft oder der Subventionshunger von Chipfabriken; dahin fließen bereits Milliarde um Milliarde an Steuergeld.

Also müssen wir genau hinschauen und uns fragen: Wie kann es zu diesem weiteren Menetekel für den Standort Deutschland kommen? Meiner Meinung nach haben wir hier ein anschauliches Beispiel für wesentliche Fehler, die wir in den letzten Jahren am Standort Deutschland gemacht haben. Es sind gewichtige negative Rahmenbedingungen, welche die Politik geschaffen hat, sowie schwere unternehmerische Fehler, die Management, Belegschaften und wiederum die Politik gemeinsam zu verantworten haben.