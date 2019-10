Visegrád-Staaten - Jetzt auch Wirtschaftsmacht?

Längst sind die Visegrád-Staaten zu einem eigenen politischen Machtfaktor in der EU geworden. Aber auch wirtschaftlich wächst die V4-Region stärker als jede andere in der Union. Werden Ungarn, Tschechien, Polen und die Slowakei zur einflussreichen Wirtschaftsmacht in Mitteleuropa?