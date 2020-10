Selbst in den wenigen Branchen, die sich bescheidene Lohnerhöhungen noch leisten können, werden diese durch Rationalisierung an anderer Stelle kompensiert. Der Einstellungsstopp ist in der freien Wirtschaft mittlerweile die Regel. Abgänge werden nicht ersetzt. Und je weiter sich die Rezession in die Auftragsbücher frisst, desto gefährdeter sind die Jobs. Millionen Kurzarbeiter bangen um die Zukunft. Millionen von Selbständigen brechen die Einnahmen weg. Staatsbedienstete haben hingegen keine Entlassungen zu befürchten. Ihre Jobs sind auch in der Corona-Krise zu 100 Prozent sicher. Sie müssen nicht um ein regelmäßiges Einkommen fürchten, was ihnen laut Umfragen durchaus bewusst ist. Das sollte Lohn genug sein. Gerade jetzt.