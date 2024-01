Von den Einkaufsstraßen der Metropolen Madrid, Lissabon und Athen bis zu den Party­stränden auf den Kanaren und Kykladen – wer derzeit durch Südeuropa reist, trifft auf überraschend viel Optimismus. Nach Jahrzehnten der Krisen und wirtschaftlicher Stagnation erleben viele Südländer gerade einen Aufschwung. Portugals Wirtschaft legte in 2022 6,7 Prozent zu, Griechenland 5,9 und Spanien 5,8 Prozent – deutlich mehr als die europäischen Nordländer. Auch 2023 dürften diese Südländer doppelt so schnell wachsen wie der EU-Durchschnitt. Die Ökonomen des Atlantic Council, einer Denkfabrik mit Sitz in Washington, sehen in Südeuropa bereits „den neuen Wachstumsmotor Europas“.