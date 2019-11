An freien Tagen, genauer: in freien Nächten, sitzt Michael Popp am liebsten auf der Terrasse einer seiner Fincas auf Mallorca und blickt über die vom Mond erleuchteten Weinberge. Die Freude an den Früchten der Natur hat ihn in seiner Freizeit zum Wein- und Orangenbauern gemacht. Aber auch sonst ist die Natur der Schatz, aus dem er schöpft: Popp ist Geschäftsführer des Familienunternehmens Bionorica mit Sitz in Neumarkt in der Oberpfalz. Den Aufstieg des Phytopharmaherstellers zum internationalen Player schildert der Journalist Gerhard Waldherr im gerade erschienenen Buch „Die Sinupret-Story“. Es ist eine Geschichte über den Aufstieg der Pflanzenarzneien in die Liga der ernsthaften Medizin.

Als der studierte Pharmazeut Michael Popp in dritter Generation 1989 das Familienunternehmen übernimmt, hat es sich gerade nach dem Zweiten Weltkrieg berappelt, war aber ein bunter Gemischtwarenladen mit ebensolcher Reichweite. Neben pflanzlichen Arzneien und Tees entstehen in der Firma Glas und Spiegel. Nur ein Produkt war auch damals schon wichtig: Sinupret, das allerdings noch nicht so hieß. Es basiert auf natürlichen Inhaltsstoffen von Schlüsselblume, Enzian, Ampfer, Holunder und Eisenkraut. Apotheker und Ärzte empfehlen es bei Schnupfen mit entzündeten Nasennebenhöhlen. Popp hält daran fest, vervierfacht aber in einem neuen Herstellungsverfahren die Dosis der Extrakte aus den Pflanzen. Dann folgt die Neuzulassung 2012, inzwischen gibt es Sinupret in 146 Ländern.

schließen x Sie erhalten genau 24 Stunden lang Zugriff auf alle Cicero-Plus-Artikel.

schließen x Das digitale Monatsabo kann jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ablauf des Bezugszeitraums gekündigt werden. Die ersten vier Wochen kosten 3,90 €, danach 8,90 €/Monat.

schließen x Das digitale Monatsabo kann nach drei Monaten jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ablauf des Bezugzeitraums gekündigt werden.