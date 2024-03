Roboterarme stapeln Klebebänder, der Boden ist so sauber, dass man von ihm essen könnte, und durch das Fenster der Werkshalle sieht man den fast fertigen Neubau eines IT-Centers. Coroplast ist ein moderner Industriebetrieb, ein mittelständisches Vorzeige­unternehmen. Am Hauptstandort Wuppertal arbeiten 1200 von global mehr als 7600 Beschäftigten. Das Unternehmen ist weltweit tätig, hat unter anderem Werke in den USA, Tunesien und China. Coroplast stellt Klebebänder, Kabel und Leitungen sowie Kabelsätze vor allem für die Automobilindustrie her.

Seit 1999 führt Natalie Mekelburger die 1928 von ihrem Großonkel gegründete Firma. Deren Erfolg war in der Familie stets wichtiger als privater Luxus: „Mein Vater hat sein Geld immer in die Entwicklung des Unternehmens gesteckt. Das hieß für uns Kinder, dass private Wünsche oft zurückgestellt werden mussten“, erinnert sich Mekelburger, die vor ihrem Einstieg bei Coroplast Betriebswirtschaft in Augsburg studierte und bei einer Unternehmensberatung in Düsseldorf arbeitete.