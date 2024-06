Einverständniserklärung Ich stimme zu, dass Cicero mich per E-Mail kontaktiert, um mir Nachrichten, Updates und Informationen für Marketingzwecke zuzusenden.

So erreichen Sie Harald Maass:

Als die BYD Explorer No. 1 Ende Februar in Bremerhaven einläuft, herrscht auf Deutschlands größtem Autoterminal Feststimmung. Vertreter der Bremer Landesregierung stehen am Kai, um den chinesischen Auto­frachter auf seiner Jungfernfahrt zu begrüßen. Es gibt Häppchen und Getränke.

Die Ankunft des Schiffes, ein 200 Meter langer Koloss mit einer Ladekapazität von 7000 Fahrzeugen, sei ein „Signal in Richtung des Marktes“, sagt Matthias Magnor, Vorstand des Hafenbetreibers BLG Logis­tics. Deutlicher beschreibt es später die Wirtschaftswoche: Das neue Schiff, eines von insgesamt acht geplanten BYD-Auto­frachtern, sei eine „Kampfansage an Deutschlands Autoindustrie“.