Lilly Blaudszun ist derzeit die wohl bekannteste Nachwuchspolitikerin der SPD. Laut einem Ranking der Wochenzeitung Die Zeit gehört die erst 19-Jährige zu den „100 wichtigsten jungen Ostdeutschen“. Mit großer Reichweite auf ihren Social-Media-Accounts bei Twitter und Instagram ist sie so etwas wie der Silberstreif am Horizont der darbenden Sozialdemokratie: Nicht uncool und anschlussfähig bei jungen Menschen, obwohl sie in einer Partei ist.

Doch nun scheint Lilly Blaudszun die sozialistischen Hoffnungen einiger ihrer Anhänger empfindlich gestört zu haben. Der Grund: Das It-Girl der Sozialdemokratie bewirbt auf ihren Instagram-Account ein Laptop der Aldi-Eletronik-Marke Medion.

