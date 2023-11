Wer an diesem Herbsttag in Elmshorn zur Peter Kölln GmbH will, muss nur dem Geruch folgen. Vanilleduft hängt weich und süß in der Luft. Er entströmt einem der roten Ziegelsteinbauten auf einem Gelände mitten in der Stadt. Seit gut 200 Jahren produziert die Firma Kölln hier Haferflocken. Später kamen Müsli und Porridge dazu.

In einer der Hallen steht Udo Saß neben einem Ofen und öffnet eine kleine Klappe. „Heute backen wir Knuspermüsli“, sagt der 35-Jährige und zeigt auf ein Förderband. Dort schiebt sich eine Masse aus Haferflocken, Mehl, Palmöl, Zucker und Vanillearoma vorbei. Udo Saß ist Müller, er leitet die Herstellung der Zerealien und hat sein ganzes Berufsleben hier verbracht. Wie viele der 380 Kollegen. Er mag seinen Job, sagt er. „Ich kann viel mitgestalten.“