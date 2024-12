Genkai hat zwei Gesichter. Wenn in diesem 4900-Einwohner-Ort der Bus hält, man als einziger Passagier aussteigt, zeigt sich zuerst der Verfall: Im Fenster eines gealterten Hauses hängen zerknitterte Jalousien herunter. Hundert Meter weiter prangt ein längst verblasstes Schild des Autobauers Honda an einem Gebäude, in dem zuletzt wohl Elektrorollstühle angeboten wurden. Nur alle Minute schleicht ein Auto durch die Hauptstraße, obwohl gerade so etwas wie Rushhour sein müsste. Ziemlich tote Hose.

Aber wer diese schmale Hauptstraße fünf Minuten geradeaus fährt, einen kleinen Fluss entlang und an Reisfeldern vorbei, stößt auf ein Erholungsparadies. In einem Neubau aus Sichtbeton öffnet sich neben einem funkelnden Fischerhafen, in dem kleine Segelbote anlegen, eine Automatiktür: Uniformiertes Personal heißt bei Pianojazz die Gäste im lokalen Onsen willkommen. Neue Heißquellbäder wie dieses werden im heutigen Japan nur noch dort unterhalten, wo Geld vorhanden ist. Man mag denken: Welch edler Ort!