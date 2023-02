Energiekrise, Krieg, Lieferengpässe, Inflation: Das vergangene Jahr war von wenig guten Nachrichten geprägt. Eine Rezession für Europa in der zweiten Jahreshälfte war da schon fast programmiert. Doch auch wenn Stimmungsindikatoren immer stärker darauf hindeuteten, dass uns eine stark schwächelnde Konjunktur bevorstehen könnte – in dem ursprünglich befürchteten Ausmaß kam diese bis jetzt nicht in der Realität an.

Vor allem nach den Wirtschaftsdaten des dritten Quartals im vergangenen Jahr verbesserten sich die Prognosen für die nächsten Jahre vieler Staaten sogar. Denn etwa die private Nachfrage blieb hoch, nicht zuletzt wegen der vielen staatlichen Unterstützungsmaßnahmen. Außerdem hatten viele Haushalte noch Ersparnisse aus der Corona-Pandemie übrig, da der Konsum aufgrund der Lockdowns auf der Strecke blieb. Auch die Arbeitsmärkte trotzten vielerorts der angespannten wirtschaftlichen Lage, Unternehmen suchen händeringend nach Personal. Und auch die Inflationsraten begannen endlich langsam zu sinken.

Schub für das globale Wachstum

Nun zog der Internationale Währungsfonds mit seinen Vorhersagen in diesem Jänner nach. Nicht nur Schwellen- und Entwicklungsländer, auch Industrieländer sollen in diesem Jahr stärker wachsen, als noch im vergangenen Oktober angenommen. Das Ende der Null-Covid-Strategie in China und die mittlerweile endlich fallenden Energiepreise geben dem globalen Wachstum einen weiteren Schub. Alles in allem gute Nachrichten für das globale Wachstum.

Doch wenn man einzelne Industrieländer betrachtet, gibt es einige interessante Unterschiede in den Revisionen der Prognosen. In Europa fallen insbesondere Großbritannien und Italien auf. Und generell stellt sich die Frage, ob der Optimismus in einer derart unsicheren, risikoreichen Zeit wie der heutigen tatsächlich angebracht ist.

Unterschiedliche Entwicklungen in Europa

Obwohl die Gesamtheit der Industrieländer stärker wachsen soll als bisher angenommen – eine führende Volkswirtschaft tanzt aus der Reihe. Das Wachstum Großbritanniens wurde signifikant revidiert. In diesem Jahr wird ein Rückgang der Wirtschaftsleistung um 0,6 Prozent erwartet, bevor sie sich 2024 etwas erholen soll.

Die hohen Energiepreise belasten Unternehmen und Konsumenten besonders. Hinzu kommen die erhöhten Zinsen, besonders für Kreditnehmer. Auch der britische Arbeitsmarkt läuft nicht so gut wie in anderen Ländern. All das macht die nächsten Jahre für Großbritannien nicht leichter. Die politischen Schwierigkeiten des Landes im vergangenen Jahr, die die Unsicherheit weiter erhöhen, sind auch nicht zu vergessen. Es bleibt abzuwarten, ob die Prognosen nicht doch zu pessimistisch waren und die nächste Zeit besser als erwartet läuft.



Auf der anderen Seite steht Italien, dessen Prognose für das Jahr 2023 auf 0,6 Prozent angehoben wurde. Im Jahr darauf wird allerdings ein geringeres Wachstum als bisher erwartet. Woran das genau liegt, darauf gab der Internationale Währungsfonds bisher keine Antwort. Gründe finden sich zum Beispiel bei bereits etwas davor erschienenen Prognosen der Banca d’Italia, also der italienischen Zentralbank.

Auch diese hatte die Vorhersagen des zukünftigen Wachstums nach oben revidiert. Unter anderem sind die Unterstützungsmaßnahmen der italienischen Regierung dafür verantwortlich. Die Gelder stammen auch aus dem Wiederaufbaufonds der EU, der im August 2020 während der Corona-Pandemie beschlossen wurde. Dieser Stimulus soll etwa Investitionen ankurbeln, was sich insbesondere in der zweiten Jahreshälfte 2023 niederschlagen soll.

Unsicherheit bleibt bestehen

Trotzdem muss klar sein: Die Unsicherheit bleibt weiter enorm hoch. Während die stark gebliebene Nachfrage und die bisher fallenden Inflationsraten gute Entwicklungen sind, gibt es genügend Schattenseiten und Ungewissheiten für die Zukunft. Denn eben diese staatlichen Unterstützungsmaßnahmen, die für die hohe Nachfrage mitverantwortlich waren, können eine weitere Ankurbelung der Inflation bedeuten.

Vor allem deswegen, weil der Großteil der Gelder nicht zielgerichtet war. Im Durchschnitt halfen rund 70 Prozent der Maßnahmen in der Eurozone der gesamten Bevölkerung und nicht nur denen, die es tatsächlich benötigten, um ihre Energie- und Lebensmittelrechnungen zu bezahlen. Obwohl unzählige Ökonomen davor warnten, dass das in einem Umfeld mit bereits hoher Inflation der falsche Zugang wäre.

Schuldenstände steigen weiter an

Richtige Lösungen hätten zielgerichtet, rechtzeitig eingesetzt und nur temporär sein sollen. Doch trotz sinkender Energiepreise laufen viele der Maßnahmen noch weiter oder werden erst in den nächsten Monaten vollständig greifen. Nun ging es sogar so weit, dass EZB-Präsidentin Lagarde den Mitgliedstaaten während der Pressekonferenz der letzten geldpolitischen Sitzung ausrichtete, dass es nun genug mit der expansiven Fiskalpolitik sei. Bei sinkenden Energiepreisen sollten die Maßnahmen auslaufen.

Aber nicht nur die Inflation würde dadurch angeheizt werden. Auch die Schuldenstände der Nationalstaaten steigen immer weiter an. Und das, nachdem bereits während der Corona-Pandemie Abermilliarden Euro zur Abfederung eingesetzt wurden. Besonders in einem steigenden Zinsumfeld bei sinkenden Wachstumsraten können diese Schulden problematisch werden. Ein stagflationäres Umfeld wie das jetzige benötigt viel Fingerspitzengefühl, sowohl von geldpolitischer als auch fiskalpolitischer Seite.

Zu den makroökonomischen Problemen kommt noch der weitere Verlauf des Ukrainekriegs. Wie geht es weiter mit den geopolitischen Spannungen und den Auswirkungen der Sanktionen? Natürlich ist zu hoffen, dass der Krieg so rasch wie möglich ein Ende findet. Trotzdem: Zumindest dieses Jahr wird er uns noch begleiten. Und bleibt eine weitere Quelle der Unsicherheit.

Aufatmen ist noch nicht angebracht

Die neue Analyse des Internationalen Währungsfonds zeigt: Ja, Optimismus ist angebracht. Dennoch sollte er verhalten sein. Obwohl die Prognosen besser als im Herbst sind, sind sie noch immer nicht gut. Das globale Wachstum soll bis inklusive dem Jahr 2024 unter dem Durchschnitt von 2000 bis 2019 liegen.

Zusätzlich kommt die Unsicherheit und die noch immer bestehenden Risiken. Obwohl die Gesamtinflation und die Energiepreise langsam sinken und sich die Lieferengpässe auflösen, ist Aufatmen noch nicht angebracht. Die nächsten Quartale werden mehr Sicherheit bringen. Bis dahin bleibt zu hoffen, dass die schlimmsten Voraussagen aus dem vergangenen Jahr nicht doch noch Wirklichkeit werden.