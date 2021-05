Europa soll unabhängiger werden von bestehender Tech-Dominanz aus Amerika oder China. Google und Facebook bekommen den Druck aus Brüssel bereits seit Längerem zu spüren, Gesetze wie die DSGVO schützen die Daten der Bürger und gelten selbst in Washington als Vorbild. Jetzt folgt der nächste Schritt: Mit Gaia-X will Europa auch mit einer eigenen Infrastruktur-Lösung die Verbindung ins Silicon Valley kappen. Die Idee an sich ist richtig und gut: Eine länderübergreifende Cloud-Infrastruktur, die auf europäischen Standards und Ansprüchen an Datenschutz und Privatsphäre beruht. Behörden und Institutionen arbeiten mit hochsensiblen Daten, die nicht verlorengehen oder mitgelesen werden dürfen.

Die Initiative zeigt: Die industrielle Elite hat die Phasen des Trotzes, des Verharrens und der reinen Absicherung des Status Quo hinter sich gelassen. In einzelnen Unternehmen, in Unternehmens-Allianzen und in den Rängen politischer Entscheider lässt sich Gestaltungswille beobachten. Die Pandemie hat die Anfälligkeit des globalen Wirtschaftens noch einmal deutlich spürbar und den bislang eher diffusen Drang zu einer stärkeren wirtschaftlichen und technologischen Souveränität konkreter gemacht. „Unsere Abhängigkeit von Asien ist übermäßig und nicht hinnehmbar“, sagte denn auch der französische Wirtschaftsminister Bruno Le Maire vor seinem Treffen mit Peter Altmaier im Februar. Beide einigten sich darauf, Wasserstoff, Cloud-Computing und Mikroelektronik zu „Important Projects of Common European Interest“ (IPCEI) zu machen.