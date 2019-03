Keine Frage: Wenn es tatsächlich so wäre, dass Frauen 21 Prozent weniger Lohn für die gleiche Arbeit erhielten, wäre das ein Skandal. Allerdings kommen einem sofort Zweifel: Denn der Arbeitsmarkt mag überreguliert sein, doch er ist immer noch ein Markt. Wären die Personalkosten für Frauen also tatsächlich um mehr als 20 Prozent geringer, es dürfte keine arbeitslose Frau geben, dafür aber massenweise arbeitslose Männer. Die Chance, die Personalkosten auf so einfache Weise zu drücken, würde sich kaum ein Unternehmen entgehen lassen. Doch offensichtlich ist das nicht der Fall. Und was heißt hier eigentlich „Pay“? Einkommen? Lohn? Gehalt? Nicht ohne Grund spricht man im englischen Sprachraum auch von „Gender Wage Gap“. Vor der großen Aufregung lohnt es sich also, genauer hinzuschauen.