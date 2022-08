So erreichen Sie Daniel Stelter:

Daniel Stelter ist Gründer des auf Strategie und Makroökonomie spezialisierten Diskussionsforums „ Beyond the Obvious “. Zuvor war er bei der Boston Consulting Group (BCG). Zuletzt erschien sein Buch „ Ein Traum von einem Land: Deutschland 2040 “.

Die ersten sechs Monate dieses Jahres waren an der US-Börse die schlechtesten seit dem Zweiten Weltkrieg, mit Ausnahme des Jahres 1962. Damals bewirkte die Kuba­krise einen massiven Ausverkauf an den Märkten, und erst nach der friedlichen Lösung kam es zur Trendwende. Was zur Frage führt, ob wir auch heute auf eine bessere zweite Jahreshälfte hoffen dürfen.

Aus dem Blickwinkel der Bewertung kann man zum Schluss kommen, dass Aktien deutlich günstiger geworden sind. Weniger sicher ist hingegen die Gewinnentwicklung der Unternehmen. Angesichts der konjunkturellen Risiken wäre es nicht überraschend, wenn die Analysten hier noch zu optimistisch sind. Im Kern hängt die Entwicklung der Börsen von drei Faktoren ab: dem Fortgang des Krieges, der Entwicklung der Inflation und der Konjunktur.