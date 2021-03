Herr De Masi, zwei Tage vor der Wirecard-Insolvenz am 25. Juni 2020 hat das Bundesfinanzministerium in Gestalt von Staatssekretär Jörg Kukies versucht, die staatseigene Ipex-Bank, eine KfW-Tochter, am Telefon zu Verlängerung und Aufstockung ihres Kredits an den Finanzdienstleister zu drängen. Steuergelder immerhin. Und dies einen Tag nach der Mitteilung des Unternehmens, dass jene berühmten 1,9 Milliarden Euro auf Treuhandkonten wahrscheinlich gar nicht existieren. Wie bewerten Sie dieses Telefonat?