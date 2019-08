Die Gen-Lesegeräte wurden nicht nur immer schneller, sie wurden auch billiger. Heute stehen sie an allen großen Universitäten, überall auf der Welt. Und das treibt eine stille Revolution voran. Immer mehr Forscher arbeiten zusammen. Sie finden Formeln fürs große Orakel, um die Zukunft eines jeden Menschen lesen zu können. Was in seinem Körper gut, was eher schlecht funktioniert, welches System versagen könnte. Es geht um das Risiko, an einem Herzinfarkt zu sterben, dick oder verrückt zu werden. Und jetzt plötzlich auch um die Möglichkeit, in der Schule zu brillieren – oder zu versagen. Denn in molekularem Maßstab betrachtet, sind die Geschwindigkeit und die Tiefe, mit der wir denken, auch nichts weiter als eine Körperfunktion.