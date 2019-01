Der Chef der Deutschen Bahn hat es fast so schwer wie der Fußballbundestrainer – diesen Kalauer muss sich jeder Chef der Deutschen Bahn AG anhören. Auch Richard Lutz bleibt davon nicht verschont. Bei der Bahn kann jeder mitreden. Journalisten sowieso, die sich an diesem Abend in Frankfurt um Deutschlands Schienenchef scharen. Was aber anders ist an Bahnchef Richard Lutz: Er lacht mit bei Witzen über die Deutsche Bahn, zumindest schmunzelt er – oder erträgt gelassen den leisen Spott, der immer wieder mitschwingt. Und noch etwas ist anders, anders als bei seinen Vorgängern. Während bei Bahnchef Mehdorn oder Bahnchef Grube der Titel zum Vornamen wurde, fragen sich bei Richard Lutz immer noch viele: Bahnchef wer?

Da steht also einer, der auf Kritik ruhiger reagiert, der mehr Verständnis zeigt für die Nöte von Bahnfahrern. So ruhig war Lutz wohl nicht immer, berichten Bahner, die ihn schon länger als einen kennen, der nach innen auch deutlich werden kann, wenn etwas nicht so läuft, wie er möchte. Bei der Bahn selbst kennen ihn viele. Der promovierte Betriebswirt aus Landstuhl in der Pfalz ist der erste Bahnchef, der im Unternehmen groß geworden ist. „Als es passierte, dass ich Anfang 2017 zum Chef der Deutschen Bahn wurde, habe ich von vielen gehört: ‚Endlich mal einer von uns, endlich einer, der weiß, worauf es ankommt‘“, sagt er. Das Bahngeschäft sei ein Mannschaftsspiel. Einer von außen, der Konzepte überstülpe, bringe da wenig.

