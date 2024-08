Thomas Dudek kam 1975 im polnischen Zabrze zur Welt, wuchs jedoch in Duisburg auf. Seit seinem Studium der Geschichts­­wissen­schaft, Politik und Slawistik und einer kurzen Tätigkeit am Deutschen Polen-Institut arbei­tet er als Journalist.

„Citius, altius, fortius – schneller, höher, stärker“ lautet die traditionelle Devise der Olympischen Spiele. Vorgeschlagen 1894, kurz vor den ersten Spielen der Neuzeit in Athen, und erstmals offiziell verwendet 1924 während der Olympischen Sommerspiele in Paris. Nun, 100 Jahre später, findet in der französischen Hauptstadt erneut eine Sommerolympiade statt. Doch für viele der mehr als 400 deutschen Athleten, die seit 26. Juli bei den Wettbewerben antreten, dürfte eher ein anderes Motto gelten, welches ebenfalls mit den Olympischen Spielen in Verbindung gebracht wird: „Dabei sein ist alles.“

Diesen Eindruck kann man jedenfalls gewinnen, wenn man sich die Ergebnisse deutscher Athleten bei den Großsportereignissen der vergangenen Jahre anschaut. Noch bei den Olympischen Spielen in Peking 2008 holten diese insgesamt 41 Medaillen, davon 16 goldene. Herauskam ein bemerkenswerter fünfter Platz im Medaillenspiegel. Bei den Spielen in Tokio, die wegen der Corona-Pandemie nicht 2020, sondern 2021 ausgetragen wurden, reichte es im Medaillenspiegel nur noch für den neunten Platz. Zehn Goldmedaillen waren für eine bessere Platzierung nicht ausreichend, obwohl deutsche Athleten insgesamt 37 Medaillen holten und somit nur vier weniger als 2008 in Peking.