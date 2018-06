Brudermüller muss also brennen vor Energie und Tatendrang. Seit 2006 ist er im Vorstand, seit 2011 war er stellvertretender Vorstandschef. Schon damals war er im Gespräch für den heutigen Spitzenjob. Aber der Aufsichtsrat ernannte den Betriebswirt und damaligen Finanzvorstand Kurt Bock zum Chef. So waren die zurückliegenden Jahre auch ein Training in Geduld. Jetzt ist Bock vorzeitig zurückgetreten, um nach zwei Jahren „Abkühlung“ mit etwas mehr Distanz zum Unternehmen den Aufsichtsrat zu leiten. Dann wiederum wird Bocks Vorgänger Jürgen Hambrecht im Alter von 74 Jahren abtreten.