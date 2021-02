Ein weiteres Mal Glück hatte ich mit dem Abgabetermin für diesen Beitrag. Nur zwei Tage vorher brach der Kurs von Bitcoin um 25 Prozent ein. Auslöser war eine Warnung der britischen Finanzmarktaufsicht, dass Investoren „ihr gesamtes Geld verlieren könnten“, wenn sie dieses in Kryptowährungen oder Fonds, die in diese Kryptowährungen investieren, anlegen. Ganz unbeschadet ist mein Ruf in der Redaktion dennoch nicht. So schrieb ich in der Juliausgabe vorsichtig über Tesla, nur um festzustellen, dass Tesla im letzten Jahr noch mehr erbracht hat als Bitcoin und sich seit meinem Beitrag mehr als vervierfacht hat.