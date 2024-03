Selbstverständlich habe ich Milei gewählt“, sagt Franco. In seinen Worten schwingt eine Mischung aus Empörung und Verwunderung mit. „Ich kenne niemanden in meinem Alter, der Milei nicht gewählt hat.“ Der 20-Jährige stammt aus der argentinischen Millionenmetropole Rosario, wo er bei seinen Eltern lebt und Maschinenbau studiert. Eigentlich wollte er Sportjournalist werden. Doch sein Vater drängte ihn dazu, etwas Bodenständigeres zu lernen, um später ins Ausland gehen zu können. Auch wenn Franco lieber in Argentinien bleiben will, in seiner Heimatstadt, die größtenteils aus Slums besteht und von Drogenkartellen und Straßenbanden kontrolliert wird.

Rosario galt einst als Hochburg des Sozialismus, der marxistische Guerillaführer Che Guevara wurde hier geboren. Doch mittlerweile hat sich der politische Wind gedreht. Bei der Präsidentschaftswahl im November gaben fast 60 Prozent der Bürger Rosarios dem Libertären Javier Milei ihre Stimme. Denn viel junge Argentinier betrachten den neuen Präsidenten als letzte Rettung. Zu viel ist kaputt gegangen in den vergangenen Jahren. Die Inflation im Jahr 2023 betrug 211 Prozent, allein von November auf Dezember sind die Preise um über 25 Prozent gestiegen. Gut Ausgebildete verlassen in Scharen das Land, und von denen, die bleiben, kommen viele selbst mit einem zweiten oder dritten Job kaum über die Runden.