Wirtschaftsverbände sind äußerst anpassungsfähig. Das müssen sie wohl auch sein. Denn sie wollen in Berlin Einfluss auf die jeweilige Regierung nehmen, um die Interessen ihrer Mitgliedsunternehmen zu vertreten. Eine gewisse politische Geschmeidigkeit gehört dabei zum Geschäft. Wenn die Machthaber wechseln, was in einer Demokratie üblich ist, muss man sich an die neuen Verhältnisse anpassen.

So kürte der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) nach dem Antritt der Ampelkoalition die frühere Umweltministerin Baden-Württembergs, Tanja Gönner, zur Hauptgeschäftsführerin. Eine Christdemokratin schwarzgrünen Schlags, die für mehr Geschmeidigkeit im Umgang mit dem neuen Hausherrn im Wirtschaftsministerium sorgen sollte. Auch die meisten anderen großen Verbände sprachen plötzlich nur noch von Nachhaltigkeit und Klimaneutralität und feierten Robert Habeck wie auf einem Grünen-Parteitag.