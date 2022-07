Der Verband vertritt rund 100 000 Unternehmen mit etwa acht Millionen Beschäftigten, und die Namensliste seines Vorstands kommt einem Who’s Who der deutschen Wirtschaft gleich: Der BDI ist eine der mächtigsten Interessenvertretungen weltweit. Sie wolle erst einmal vieles auf sich zukommen lassen, schaut Gönner mit augenzwinkerndem Selbstbewusstsein auf den neuen Job. Als Vorstandssprecherin der Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), einem bundeseigenen Unternehmen mit 25 000 Mitarbeitern in 120 Ländern, hat sie einiges mitzubringen. Sie weiß, was Führung heißt. Und sie hat eindrückliche Erfahrungen in armen und ärmsten Ländern mit im Gepäck.