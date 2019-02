Man könnte sagen: Fehler machen nur Handelnde – passiert halt mal, sowas. Aber da liegt die Sache beim früheren Elite-Soldaten Enders, den Sie deshalb gerne „Major Tom“ nennen, etwas anders. Ein kleiner Blick in die Archive zeigt, dass Enders keine Gefangenen machte, wenn es um Versäumnisse der Politik und der Bundesregierung bei militärischen Beschaffungen wie dem A400M geht. Jede eigene Schuld am Desaster dieses militärischen Transportflugzeugs, dass nie so richtig flug- und transportfähig wurde und an dem immer noch herumgedoktert wird, wies Enders stets der Politik zu, auch in einem ausführlichen Interview mit dem Cicero. Zu bräsig die Planung, keine strategische Weitsicht, Dilettantismus im XXL-Format zu Lasten der Industrie und der Armee.