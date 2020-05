Herr Zitzelsberger, mitten in ihrer größten technischen Umbruchphase wird die Automobil- und Zuliefererindustrie von den Folgen der Corona-Pandemie erwischt. Wie ist die Lage?

Drei Dinge überlagern sich. Wir haben einen wirtschaftlichen Abschwung, der letztes Jahr schon absehbar war. Zugleich steht die Autoindustrie vor einer gewaltigen Transformationsaufgabe in Richtung Klimaverträglichkeit. Daraus resultiert ein enormer Veränderungsdruck. Ein erheblicher Teil der Unternehmen hat damit begonnen, sich systematisch auf die Veränderungen einzustellen, aber ein starkes Drittel hat die Zeit vor der Pandemie nicht genutzt. Wie unter einem Brennglas sehen wir jetzt, während die Nachfrage Corona-bedingt massiv einbricht, wer nicht vorbereitet ist auf die Transformation. Das treibt vor allem die Beschäftigten in Sorge um ihren Arbeitsplatz um. Die Marschrichtung der IG Metall ist klar: Sichere Beschäftigung jetzt in der Krise ebenso wie im weiteren Verlauf der Transformation.