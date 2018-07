WM 2018 und Adidas Der Lohn reicht kaum zum Überleben

Petra Sorge ist freie Journalistin in Berlin. Von 2011 bis 2016 war sie Redakteurin bei Cicero. Sie studierte Politikwissenschaft und Journalistik in Leipzig und Toulouse.

San Pedro Sula. In einer grün-weiß getünchten Holzhütte im Norden von Honduras zieren bunte Papierblumen und Schmetterlinge die Wände. Dazwischen hängen Fotos und Malereien von Frauen bei der Arbeit: auf dem Feld, in der Produktion, an der Nähmaschine. Die Hilfsorganisation „Unabhängiges Beobachterteam von Honduras“ (EMIH) hat hier ihren Hauptsitz – in der Stadt mit der höchsten Kriminalitätsrate im ganzen Land. Sie überwachen die Arbeitsstandards in den Kleiderfabriken.

An einem Montag im Mai laden sie ein zu einer Gesprächsrunde über einen Giganten der Industrie, der in San Pedro Sula T-Shirts nähen lässt – Adidas. Adidas hat die Nationalelf sowie 21 weitere Teams, die bei der WM in Russland an den Start gingen, ausgestattet. Das Herzogenauracher Unternehmen ist auch größter Sponsor des DFB: 65 Millionen Euro fließen jährlich. 2016 lag der Konzerngewinn bei einer Milliarde. Möglich war das durch die umfassende Auslagerung. Weltweit hat der Konzern etwa 800 Lieferanten in mehr als 55 Ländern. Aber was heißt das vor Ort, zum Beispiel in der Zulieferfabrik Pinehurst Manufacturing in San Pedro Sula mit mehr als 1800 Angestellten?

In Einklang mit den Adidas-Standards

Costas Fernando, 25, struppiges Haar, nähte dort bis vor kurzem T-Shirts. „Das Arbeitsklima ist gut“, schwärmt er und zählt auf: „Sie haben Gratistransporte, günstiges Mittagessen, Gehälter über dem Mindestlohn und eine Gewerkschaft.“ Auch funktioniere endlich die Klimaanlage. Eine Vorzeigefabrik in Zentralamerika also: „Pinehurst Manufacturing“, erklärt die Adidas-Pressestelle auf Anfrage stolz, „verhält sich im Einklang mit den von adidas vorgegebenen Arbeitsplatzstandards."

In San Pedro Sula erzählt Costas Fernando allerdings nach einer Weile, dass es bei Pinehurst eigentlich nicht immer so war: „Vor acht Jahren herrschten hier verheerende Arbeitsbedingungen.“ Als sich eine Gewerkschaft gründen wollte, reagierte die Firmenleitung mit Drohungen, Mobbing und persönlichen Attacken, wie ein Bericht des Arbeiterrechtskonsortiums in Washington dokumentiert. 52 Mitarbeiter wurden entlassen, darunter vier der Betriebsräte. Eine obrigkeitshörige Parallelgewerkschaft wurde aufgebaut. Menschenrechtsorganisationen schlugen weltweit Alarm, US-Studenten riefen zum Boykott der T-Shirts auf.

„Adidas reagiert nur auf Druck“

Adidas erklärt, man sei den Vorwürfen gegen die Zulieferfabrik damals „unverzüglich nachgegangen“. In Pinehurst habe Adidas erst die Vereinigungsfreiheit sichergestellt und 2011 einen einen Tarifvertrag eingeführt. Aktuell werde bei Pinehurst bereits der dritte Tarifvertrag verhandelt.

Sicher dagegen ist für Maik Pflaum von der Menschenrechtsorganisation „Christliche Initiative Romero“ (CIR) in Nürnberg nur eines: „Adidas reagiert nur auf Druck." Das hätten auch andere Fälle in Lateinamerika gezeigt.

Zum Leben zu wenig: Gehälter über dem Mindestlohn

In San Pedro Sula bestätigt EMIH-Aktivistin Carla Castro, dass die Gehälter in der Adidas-Zuliefererfabrik um bis zu fünf Prozent über dem staatlichen Mindestlohn liegen. Das wären rund 280 Euro im Monat.

Davon könne man aber gar nicht leben, sagt Castro. „Wenn man alleine wohnt und in der Fabrik arbeitet, muss man also Prioritäten setzen: Will man sich lieber Essen kaufen, Strom haben oder seine Miete bezahlen?“ Es brauche schon drei Familienangehörige, die in Pinehurst arbeiten, um über die Runden zu kommen, sagt Castro. Der Tarif knapp über Mindestlohn, für den sich Adidas so rühmt, relativiert sich noch mehr, wenn man sich andere Branchen in Honduras ansieht. Im Durchschnitt liegt der Industrie-Mindestlohn bei 340 Euro. Das ist rund ein Viertel mehr als das, was die Adidas-Fabrik ihren Angestellten zahlt.

Der Druck auf die Lieferanten ist immens

„Adidas-Zulieferer zahlen weltweit nur Mindestlöhne für eine normale Monatsarbeitszeit“, sagt CIR-Referent Pflaum. Zwar könne es auch Zuschläge für Überstunden oder das Erreichen einer Bonus-Schwelle geben, „aber was macht jemand, der keinen Bonus schafft oder keine Überstunden leisten kann? Verhungern?“

„Foul Play“ – „Foulspiel“ nennt die „Clean Clothes Campaign“ die Adidas-Praktiken in einem gerade erschienenen Bericht, der auch die Arbeitsbedingungen beim Sportartikelhersteller Nike untersucht. Demnach zahlen beide Konzerne Gehälter, die kaum zum Überleben reichen. Und der Druck auf die Lieferanten, noch billiger zu produzieren, ist immens: Der Anteil der Arbeitslöhne am Endprodukt ist seit 1995 um knapp ein Drittel gesunken. Von einem Adidas-Schuh geht rund die Hälfte für den Zwischenhandel, rund ein Viertel für Markenwerbung drauf. Nur 2,5 Prozent davon gehe an Löhne für die Arbeiterinnen und Arbeiter, so der Bericht.

Die Angestellten haben Angst

Sichere Arbeitsbedingungen und faire Löhne in Fabriken entlang der gesamten Beschaffungskette seien „integraler Bestandteil unserer Unternehmenspolitik“, erklärt Adidas. Diese sollen mit eigenen Arbeitsplatzstandards, einem „Team von weltweit mehr als 70 Experten“ und „rund 1.000 Betriebsprüfungen bei Lieferanten“ allein im vergangenen Jahr sichergestellt werden.

Adidas inspizierte erst im Mai 2017 eine andere Fabrik in San Pedro Sula: in „Bay Island“. Aus dieser Fabrik hat sich lange Zeit niemand getraut, mit der Hilfsorganisation EMIH oder der Presse zu sprechen. Die Angestellten haben Angst, sagt Carla Castro von EMIH. In Bay Island gibt es auch keinen Betriebsrat.

Einen Monat dauert es, bis sich ein Mitarbeiter anonym per Telefon meldet. Er erzählt, dass er in Bay Island Ärmel T-Shirts annähen soll. „Die Zielvorgaben sind aber kaum zu schaffen“, sagt er, und die Mitarbeiter würden massiv unter Druck gesetzt. „Es ist schlimm.“ Eigentlich genau wie in Pinehurst vor wenigen Jahren.

Die Krisen-PR funktioniert perfekt

Adidas erklärt, bei der Überprüfung im vergangenen Jahr hätten sich die Vorwürfe nicht bestätigt. Zudem unterhalte der Konzern „keine direkte vertragliche Beziehung mit Bay Island“, sondern nur über seinen Lizenznehmer Streetwear, der auch nur etwa ein Prozent der Ware im Auftrag von Adidas fertige.

Also ziemlich genau so, wie es das Outsourcing-Modell vorsieht. Die Krisen-PR funktioniert trotzdem perfekt: „Wir werden dennoch sicherstellen, dass die von Ihnen aufgeworfenen Fragen in der demnächst anstehenden Prüfung erörtert werden“, verspricht Adidas. Ob das auch ohne Boykott klappt?

Die Recherchereise wurde von der Christlichen Initiative Romero ermöglicht.