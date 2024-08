Ilgin Seren Evisen schreibt als freiberufliche Journalistin über die politischen Entwicklungen in der Türkei und im Nahen Osten sowie über tagesaktuelle Politik in Deutschland.

LY-Holding ist ein familiengeführtes Unternehmen, das unter anderem in der Metall- und Gummibearbeitung aktiv ist. Die mehr als 1700 Mitarbeiter in Michelstadt und weltweit erwirtschaften einen Jahresumsatz von rund 110 Millionen Euro. Aziz Yüzer, Sohn türkischer Gastarbeiter, führt das Unternehmen mit seinem Bruder Ali Yüzer. Er engagiert sich in der Türkei als Gastdozent an mehreren Universitäten.

Herr Yüzer, Ökonomen warnen schon seit Langem. Aktuell sind fast zwei Millionen Stellen in Deutschland unbesetzt. Wenn die Baby-Boomer in Rente gehen, könnte sich diese Zahl verdoppeln. Spüren auch Sie den Fachkräftemangel?

Ja, wir spüren ihn. Leider. Mit dem bevorstehenden Ausscheiden der Baby-Boomer-Generation aus dem Arbeitsmarkt wird sich die Situation verschärfen. Der Verlust erfahrener Fachkräfte stellt eine Herausforderung dar, insbesondere wenn es darum geht, Wissen und Know-how zu übertragen. Als LY-Holding versuchen wir seit vielen Jahren, dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken.

Sprich, Sie suchen schon jetzt verstärkt nach Fachkräften.

Ja wir handeln proaktiv. Das beinhaltet die Entwicklung von Strategien zur Rekrutierung und Bindung von Talenten, die Investition in Weiterbildungs- und Aufstiegsmöglichkeiten für bestehende Mitarbeiter sowie die Förderung von Diversität und Inklusion, um einen breiteren Talentpool anzusprechen.

Mit LY-Holding bieten Sie verschiedene Produkte und Dienstleistungen an. In welchen Arbeitsbereichen gestaltet sich die Suche nach Fachkräften besonders schwierig?

Wir benötigen für mehrere Bereiche dringend Fachkräfte. Zum Beispiel im Bereich der IT und der Technologie. In einer zunehmend digitalisierten Welt ist die Nachfrage nach qualifizierten IT-Fachkräften hoch. Auch bei anderen Unternehmen. Wir benötigen diese Experten für Bereiche wie die Softwareentwicklung, Datenanalyse, Cybersicherheit und künstliche Intelligenz, um unsere technologischen Lösungen zu entwickeln und zu verbessern. Der Wettbewerb um diese Talente ist intensiv, da viele Branchen nach ähnlichen Profilen suchen. Für die Entwicklung neuer Produkte und die Optimierung bestehender Prozesse benötigen wir zudem Ingenieure und Fachkräfte mit technischem Know-how. Insbesondere in Bereichen wie Maschinenbau, Elektrotechnik und Automatisierungstechnik ist die Suche nach qualifizierten Fachkräften herausfordernd, da die Anforderungen oft hoch spezialisiert sind. Insgesamt gestaltet sich die Suche nach Fachkräften in diesen Bereichen schwierig, weil die Nachfrage das Angebot übersteigt und die Anforderungen oft spezifisch und anspruchsvoll sind

Nun sitzen Sie ja nicht in einer Metropole, sondern im Odenwald. Unterscheidet sich die Akquise von Fachkräften in ländlichen Gegenden von ähnlichen Prozessen in Metropolen?

Als Unternehmen im ländlichen Raum, speziell im Odenwald, stehen wir in der Tat vor besonderen Herausforderungen, wenn es um die Suche nach Fachkräften geht. Es ist allgemein bekannt, dass es in ländlichen Regionen schwieriger sein kann, qualifiziertes Personal zu finden, insbesondere in spezialisierten Bereichen. Dies liegt auch an folgenden Faktoren: In ländlichen Gebieten gibt es oft weniger Unternehmen und damit weniger Arbeitsmöglichkeiten in bestimmten Branchen. Dies kann dazu führen, dass Fachkräfte in urbanen Zentren nach Arbeitsplätzen suchen, wo das Angebot größer ist. Ländliche Regionen haben möglicherweise nicht die gleiche Vielfalt an Ausbildungseinrichtungen und Hochschulen wie städtische Gebiete. Dies kann dazu führen, dass lokale Talente in andere Regionen abwandern, um eine Ausbildung zu erhalten und dann möglicherweise dort bleiben, um zu arbeiten. Obwohl ländliche Gebiete oft eine hohe Lebensqualität bieten, können Infrastrukturdefizite wie begrenzte öffentliche Verkehrsmittel oder schlechte Internetverbindungen potenzielle Fachkräfte abschrecken, vor allem, wenn sie an eine städtische Lebensweise gewöhnt sind.

Wie wirkt sich der aktuelle Mangel an Fachkräften auf die Arbeitsprozesse in Ihrem Unternehmen aus?

Der Mangel an Fachkräften hat einen unmittelbaren Einfluss auf die Arbeitsprozesse in unserem Unternehmen. Die reduzierte Anzahl qualifizierter Mitarbeiter bedeutet zwangsläufig, dass die verbleibenden Teammitglieder zusätzliche Verantwortlichkeiten übernehmen müssen. Dies führt zu einer spürbaren Zunahme der Arbeitsbelastung und kann zu einem erhöhten Stressniveau führen. Das wiederum kann sich negativ auf unsere Produktivität auswirken. Die Auswirkungen sind also konkret: Wir erleben Verzögerungen bei Projekten und Engpässe in der Produktion, da wir nicht über ausreichend Personal verfügen, um die erforderlichen Aufgaben rechtzeitig zu erledigen. Diese Situation beeinträchtigt unmittelbar die Qualität unserer Produkte oder Dienstleistungen und erschwert es uns, effektiv auf die Bedürfnisse unserer Kunden einzugehen. Darüber hinaus stellt der Fachkräftemangel eine Herausforderung für unsere Innovationsfähigkeit dar, da wir möglicherweise nicht über das erforderliche Fachwissen und die Ressourcen verfügen, um neue Ideen zu entwickeln und umzusetzen. Insgesamt prägt der Mangel an Fachkräften deutlich die Dynamik unserer Arbeitsabläufe und stellt uns vor erhebliche Herausforderungen.

Kann der Fachkräftemangel sogar dazu führen, dass Ihr Unternehmen weniger Aufträge annimmt?

Nein, wir sind aufgrund unserer diversifizierten Unternehmensstruktur gut gerüstet, um mit dem Fachkräftemangel umzugehen, und wir sind zuversichtlich, dass wir die meisten Anfragen bearbeiten können, die an uns herangetragen werden. Dank unserer breiten Palette von Geschäftsfeldern und der Vielfalt unserer Mitarbeiter können wir flexibel reagieren und Lösungen finden, um potenzielle Engpässe zu überwinden. Unsere Diversifikation ermöglicht es uns, auf verschiedene Talente und Ressourcen zurückzugreifen, um den Bedarf an Fachkräften in verschiedenen Bereichen auszugleichen. Wir können beispielsweise Mitarbeiter aus einem Bereich mit ähnlichen Fähigkeiten in einem anderen Bereich einsetzen, um kurzfristige Anforderungen zu erfüllen, oder wir können auf externe Dienstleister und Partnerschaften zurückgreifen, um spezifische Fachkenntnisse bereitzustellen, die wir intern nicht haben. Sprich, wir suchen jetzt schon nach Lösungen, um den bestehenden und zukünftigen Fachkräftemangel zu kompensieren.

Allerdings sind die Baby-Bommer noch nicht in Rente. Das wird in den nächsten Jahren passieren. Mit welchem Szenario rechnen Sie, wenn es so weit ist?

Ihr Ausscheiden wird eine Lücke hinterlassen, die möglicherweise nicht sofort durch nachrückende Arbeitskräfte geschlossen werden kann. In Bezug auf das Szenario, mit dem wir rechnen, erwarten wir eine schrittweise Zunahme des Fachkräftemangels, insbesondere in bestimmten spezialisierten Bereichen und Berufen. Wir könnten feststellen, dass es schwieriger wird, bestimmte Positionen zu besetzen, und dass wir möglicherweise längere Einstellungszeiten und eine verstärkte Konkurrenz um qualifizierte Bewerber erleben.

Das heißt, Sie bereiten sich schon proaktiv auf dieses Szenario vor?

Ja. Dass die Baby-Boomer in Rente könnte für uns auch heißen, dass wir neue Geschäftsbereiche entwickeln, dass wir neue Märkte erschließen. Oder eben auch, dass wir unsere Produkte und Dienstleistungen an die sich gegebenenfalls verändernden Kundenbedürfnisse anpassen. Insgesamt versuchen wir flexibel, innovativ und proaktiv zu bleiben, um den Herausforderungen des Fachkräftemangels in unserer Branche erfolgreich zu begegnen und langfristig erfolgreich zu bleiben.

Es gibt auch Arbeitsökonomen, die die These aufstellen, dass es keinen Fachkräftemangel gibt. Vielmehr glauben Sie, dass die Konkurrenz um Fachkräfte einfach enorm ist und dass die Reallöhne stark gesunken seien. Stimmen Sie dieser These zu?

Nein, ich stimme dieser These nicht zu. Während einige Arbeitsökonomen argumentieren, dass es keinen echten Fachkräftemangel gibt und dass die Konkurrenz um Fachkräfte einfach enorm ist, sehe ich den Fachkräftemangel als real existierendes Problem an. Es gibt zahlreiche Branchen und Regionen, in denen Unternehmen Schwierigkeiten haben, qualifizierte Fachkräfte zu finden, insbesondere in spezialisierten Bereichen wie der Technologie, dem Gesundheitswesen und dem Ingenieurwesen.

Die Tatsache, dass Reallöhne möglicherweise gesunken sind und die Konkurrenz um Fachkräfte zugenommen hat, kann sicherlich dazu beitragen, dass Fachkräfte sich schneller wegbewerben. Jedoch sollte man bedenken, dass niedrigere Löhne oft mit einem höheren Angebot an Arbeitskräften einhergehen, was normalerweise zu einem Gleichgewicht auf dem Arbeitsmarkt führen sollte. Wenn jedoch Unternehmen Schwierigkeiten haben, Stellen zu besetzen, trotz der wachsenden Anzahl von Arbeitsuchenden, deutet dies darauf hin, dass es tatsächlich einen Mangel an qualifizierten Arbeitskräften gibt.

Darüber hinaus ist es wichtig zu beachten, dass der Fachkräftemangel nicht nur durch die unmittelbare Anzahl von Arbeitskräften bestimmt wird, sondern auch durch die Fähigkeit der Unternehmen, die erforderlichen Fähigkeiten und Qualifikationen in der Arbeitskraft zu finden. Selbst wenn es viele Arbeitsuchende gibt, können diese nicht unbedingt die spezifischen Anforderungen vieler Unternehmen erfüllen. Ich halte die These, dass es keinen echten Fachkräftemangel gibt, also für unzureichend, um die realen Herausforderungen zu erklären, mit denen viele Unternehmen konfrontiert sind.

Experten raten zu veränderten Arbeitsmodellen. Zum Beispiel zur Einführung einer Vier-Tages-Arbeitswoche. Glauben Sie, mit diesen oder ähnlichen Anreizen dem Mangel an Fachkräften in Ihrer Branche entgegenwirken zu können?

Ich bin der Meinung, dass eine Vier-Tage-Arbeitswoche nicht die beste Lösung ist, um dem Fachkräftemangel in unserer Branche entgegenzuwirken. Obwohl sie als attraktiver Anreiz für potenzielle Mitarbeiter angesehen werden kann, sehe ich einige potenzielle Nachteile und Herausforderungen.

Welche?

Erstens könnte eine verkürzte Arbeitswoche die Produktivität beeinträchtigen und die Effizienz der Arbeitsabläufe verringern. In einer Branche, in der Wettbewerb und Effizienz entscheidend sind, könnten vier Arbeitstage pro Woche zu Engpässen führen und die Fähigkeit des Unternehmens beeinträchtigen, den Marktbedürfnissen gerecht zu werden. Zweitens könnten die Kosten für die Umstellung auf eine Vier-Tage-Arbeitswoche erheblich sein. Dies könnte zusätzliche Ressourcen erfordern, um die gleiche Arbeitslast in kürzerer Zeit zu bewältigen oder um zusätzliche Mitarbeiter einzustellen, um die entstehenden Lücken zu füllen. In einer wirtschaftlich herausfordernden Zeit könnten solche Kosten schwer zu rechtfertigen sein.

Stattdessen könnte es sinnvoller sein, andere Anreize und Maßnahmen zu prüfen, die besser zu den Bedürfnissen und Prioritäten unserer Branche passen. Dazu könnten flexiblere Arbeitszeiten, Leistungsanreize, Weiterbildungsmöglichkeiten oder verbesserte Arbeitsbedingungen gehören.

Eine andere Theorie: Viele Berufe werden durch KI automatisiert, es wird weniger Bedarf an Fachkräften geben. Wie realistisch halten Sie dieses Szenario für Ihre Branche?

In Bezug auf die Automatisierung durch künstliche Intelligenz und deren Auswirkungen auf unsere Branche, bin ich der Ansicht, dass es durchaus realistisch ist, dass einige Berufe durch KI automatisiert werden können. Dies könnte zu einem geringeren Bedarf an Fachkräften in bestimmten Bereichen führen. Jedoch glaube ich auch, dass dies nicht auf alle Tätigkeitsbereiche gleichermaßen zutrifft.

In Bereichen, in denen repetitive Aufgaben und Prozesse vorhanden sind, könnte KI eine effiziente Lösung bieten, um diese zu automatisieren. Büroberufe und administrative Tätigkeiten könnten beispielsweise durch KI-Systeme unterstützt oder teilweise ersetzt werden, insbesondere bei einfachen oder standardisierten Aufgaben.

Das klingt ja ganz so, als ob es den Fachkräftemangel in Ihrer Branche abschwächen kann.

Ja und nein. Es gibt in unserer Branche viele Tätigkeitsbereiche, die stark auf menschliche Expertise, Erfahrung und persönliche Interaktion angewiesen sind. Zum Beispiel erfordern komplexe Problemlösungen, strategische Entscheidungen und die Kundenbetreuung oft menschliche Fähigkeiten wie Kreativität, Empathie und Flexibilität, die schwer durch KI zu replizieren sind.

Darüber hinaus kann die Einführung von KI-Technologien auch neue Arbeitsmöglichkeiten schaffen und die Nachfrage nach Fachkräften in Bereichen erhöhen, die sich auf die Entwicklung, Implementierung und Wartung dieser Technologien konzentrieren. Dies könnte zu einer Umstrukturierung der Arbeitskräfte führen, wobei einige Berufe wegfallen, während gleichzeitig neue Berufe entstehen.

Insgesamt halte ich es für wichtig, die Auswirkungen von KI auf unsere Branche differenziert zu betrachten. Während einige Berufe möglicherweise automatisiert werden können, wird die menschliche Expertise und Erfahrung in vielen Bereichen weiterhin unverzichtbar sein. Es ist entscheidend, sich auf die Entwicklung neuer Fähigkeiten und die Anpassung an sich verändernde Arbeitsanforderungen vorzubereiten, um auch in einer zunehmend digitalisierten Welt erfolgreich zu sein.

Sprich durch die Einführung von KI wird es einen Bedarf an weiteren qualifizierten Fachkräften geben, die mit KI umgehen können. Die Regierung versuchte zuletzt durch eine Reform des Fachkräfteeinwanderungsgesetztes eine erleichterte Einwanderung von Fachkräften aus Drittstaaten zu ermöglichen. Vielen Experten geht diese Reform nicht weit genug. Ökonomen befürchten, dass sich der Fachkräftemangel dadurch verschärfen wird. Welche positiven Effekte auf Ihr Unternehmen und Ihre Branche hätte eine Abschwächung des Fachkräftemangels, zum Beispiel durch eine besser gelingende Einwanderung von Fachkräften aus Drittstaaten?

Als LY Holding erwarten wir durch die Behebung des Fachkräftemangels eine Steigerung der Produktivität, eine Stärkung unserer Innovationskraft und eine verbesserte Stabilität auf dem Arbeitsmarkt. Wir könnten eine Entlastung bei den Lohnkosten erleben, während wir gleichzeitig sicherstellen könnten, dass unsere Mitarbeiter angemessen entlohnt werden. Wir würden darauf achten, dass die Lösung des Fachkräftemangels nicht zu einer zusätzlichen Abwanderung qualifizierter Arbeitskräfte führt, sondern auf eine nachhaltige Stärkung unserer Mitarbeiterbasis setzt. Insgesamt sehen wir die Behebung des Fachkräftemangels als Chance für langfristiges Wachstum und Entwicklung sowohl für unser Unternehmen als auch für unsere Branchen.

Was müsste auf wirtschaftspolitischer Ebene passieren, um den Fachkräftemangel in Ihrer Branche abzuschwächen?

Als LY Holding sind wir der Meinung, dass auf wirtschaftspolitischer Ebene mehrere Maßnahmen ergriffen werden können, um den Fachkräftemangel in unserer Branche abzuschwächen. Es ist entscheidend, dass Regierungen in Bildungs- und Ausbildungsprogramme investieren, die die benötigten Fähigkeiten und Qualifikationen für unsere Branche vermitteln. Durch eine Stärkung der Ausbildungsinfrastruktur und eine Anpassung der Lehrpläne an die Anforderungen des Arbeitsmarktes können wir sicherstellen, dass ausreichend qualifizierte Fachkräfte zur Verfügung stehen. Durch zusätzliche Investitionen in Forschung und Innovation können wir die Attraktivität unserer Branche für Fachkräfte steigern und gleichzeitig neue Technologien und Lösungen entwickeln, die uns wettbewerbsfähiger machen.

Regierungen sollten Anreize schaffen, um Forschungs- und Entwicklungsprojekte zu fördern und die Zusammenarbeit zwischen Unternehmen, Forschungseinrichtungen und Bildungsinstitutionen zu stärken. Eine flexible Einwanderungspolitik kann es uns ermöglichen, qualifizierte Fachkräfte aus dem Ausland anzuziehen und zu binden. Regierungen sollten die Einreise- und Arbeitsgenehmigungsverfahren für ausländische Fachkräfte vereinfachen und beschleunigen, um den Zugang zu internationalem Talent zu erleichtern. Start-ups und kleine und mittlere Unternehmen (KMU) spielen eine wichtige Rolle bei der Schaffung von Arbeitsplätzen und Innovationen. Regierungen sollten Programme zur Unterstützung von Start-ups und KMU auflegen, um deren Wachstum und Entwicklung zu fördern und ihnen den Zugang zu qualifizierten Fachkräften zu erleichtern. Unser Appell an die Entscheidungsträger ist daher, diese Maßnahmen zu priorisieren und aktiv zu unterstützen, um den Fachkräftemangel in unserer Branche anzugehen. Indem wir gemeinsam an der Stärkung der Bildungs- und Ausbildungsinfrastruktur, der Förderung von Forschung und Innovation, der Schaffung einer flexiblen Einwanderungspolitik und der Unterstützung von Start-ups und KMU arbeiten, können wir langfristig eine stabile und wettbewerbsfähige Arbeitskräftebasis aufbauen.