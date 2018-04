Meyers Blick auf... ...China und seine Stärke

Wir müssen keine Angst haben vor China, sagt Cicero-Kolumnist Frank A. Meyer im Gespräch mit Alexander Kissler. Und das trotz seiner wirtschaftlichen Stärke. Der Westen, so Meyer, sei nicht im Abstieg begriffen, sondern sehr lebendig. Festmacht dies Meyer ganz anschaulich an seinem Smartphone. So ein Produkt hätte niemals in einer Diktatur entwickelt werden können, sagt er. Das Smartphone sei die „Quintessenz der westlichen Kultur, der Kreativität“.

Das chinesische Prinzip, etwa eigenständiges Denken und Meinungen zu unterdrücken, werde deshalb langfristig nicht zum Erfolg führen, auch nicht zum wirtschaftlichen. Obgleich China als Produktionsland funktioniere. Meyer mahnt an, dass der Westen seine Meinungsvielfalt deshalb wieder schätzen lernen müsse. Man dürfe das Leben nicht in erster Linie ökonomisieren. Das die „Gedankenseuche“ unserer Zeit.

