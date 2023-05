So erreichen Sie Ulrike Moser:

Sie hatte etwas Überwältigendes mit ihrer Löwenmähne, der rauen Stimme, dem Stöhnen, eine fast schon bedrohliche Präsenz, die sich von allen weiblichen Rollenbildern unterschied, die man in den 80er-Jahren kannte. Sie verkörperte puren Sex in ihrem Lederminikleid, mit den Netzstrümpfen und den hochhackigen Schuhen, aber eben auch eine Unabhängigkeit und ein Freiheitsstreben, das in dieser Kombination bis dahin nur Männern wie Mick Jagger vorbehalten war.

Dass Tina Turner, die am Mittwoch im Alter von 83 Jahren gestorben ist, sich diesen Selbstbehauptungswillen, den sie auf der Bühne herausröhrt und -schreit, einer permanenten Demütigung und Misshandlung abgerungen hat, erfuhr man erst spät. Und wie schmerzhaft im Wortsinn ihre Anfänge im Musikgeschäft waren.