Die beiden hatten einen breiten Bogen gespannt von Immunologie und mRNA-Impfstoffen (dies nun wirklich ohne jedes böse Wort) über Probleme interdisziplinärer Kommunikation und Expertenauswahl durch Politiker hin zu Radbruchs Plädoyer für mehr Vertrauen in die Mündigkeit der Bürger. Dass bei solch einem Rückblick das Gespräch auf Deutschlands Fehler im Umgang mit Corona kommt, wird niemanden überraschen. Allerdings dürfte das meiste, was Radbruch und Meyer aufzählen, mittlerweile wenig kontrovers sein – dass es oft ein Ungleichgewicht bei der Expertenauswahl gab und früh klar war, dass die verfügbaren Impfstoffe die Ausbreitung von Infektionen mittelfristig nicht unterbinden können. Wenn all das noch abgemildert wird mit einem positiven Ausblick auf Bemühungen um bessere Pandemievorsorge in der Leibniz-Gemeinschaft, ein wenig Empathie für die schwierige Situation von Entscheidungsträgern und einem Quäntchen Lob für gute Ansätze im Journalismus, dann wollte man meinen, man dürfte als Wissenschaftler dafür auch den Finger in ein paar Wunden legen.